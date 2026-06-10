Стоимость черешни в России за две недели снизилась на четверть

По словам господина Богданова, на полках магазинов продают до четырех видов черешни, в том числе из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Рост спроса на ягоды в России фиксируют уже несколько лет: он увеличивается на 8−12% ежегодно в натуральном выражении, уточнили в АКОРТ. Основным драйвером спроса называют тренд на здоровый образ жизни.