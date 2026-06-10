Автоэксперт Славнов: тополиный пух требует особого ухода за автомобилем

В беседе с Life.ru Славнов также обратил внимание на необходимость более частой замены или чистки воздушного фильтра двигателя при большом скоплении пуха на дорогах. Его можно пропылесосить, выбить или отряхнуть. Особое внимание он советует уделять салонному фильтру, который задерживает пух и другие частицы, не допуская их в салон автомобиля. Для обеспечения чистоты воздуха и защиты от аллергенов фильтр салона рекомендуется по возможности чистить, а лучше — менять, поскольку его стоимость невысока.