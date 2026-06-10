«Росгосстрах» решил закрыть убыток прошлых лет за счет капитала

Речь идет о средствах, которые ранее направляли прежние владельцы страховщика на финансовое оздоровление компании. В отчетности РГС эти суммы годами учитывались раздельно, а теперь их решили перенести в баланс таким образом, чтобы убрать строку с убытком прошлых лет. По итогам первого квартала 2026 года такой убыток у компании еще оставался, но после решения акционеров он должен быть полностью погашен.