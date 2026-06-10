Нижегородская область получит 37,5 млн рублей на лекарства для льготников

Необходимость выделить дополнительные средства возникла после того, как на федеральном уровне провели индексацию объёма финансирования, выделяемого льготникам на приобретение лекарств. Общий объём бюджетных ассигнований на эти задачи в 2026 году превысит 74 миллиарда рублей.