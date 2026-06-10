Нижегородская область получит 37,5 млн рублей на лекарства для льготников

В 2026 году Нижегородская область получит из федеральной казны ещё 37,5 миллиона рублей — средства пойдут на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства 9 июня 2026 года.
В рамках общего распределения, утверждённого главой российского правительства Михаилом Мишустиным, регионы в совокупности получат 1,7 миллиарда рублей.
Необходимость выделить дополнительные средства возникла после того, как на федеральном уровне провели индексацию объёма финансирования, выделяемого льготникам на приобретение лекарств. Общий объём бюджетных ассигнований на эти задачи в 2026 году превысит 74 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что платные медуслуги будут оказывать по-новому нижегородцам с 1 сентября.