Рост цен в Нижегородской области замедлился

В Нижегородской области годовая инфляция опустилась до 5,4%. В Приволжском федеральном округе показатель снизился до 6,4%, а в среднем по России составил 5,6%. Об этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России.
Замедление динамики роста цен отметили уже в апреле: во многих регионах ПФО темпы удорожания оставались сдержанными, при этом отдельные категории товаров и услуг даже потеряли в цене. В частности, стала доступнее часть плодоовощной продукции.
Нижегородцам также пояснили ричины таких изменений. Падение цен на огурцы связано с сезонным сокращением расходов на обогрев теплиц. Снижение стоимости импортных фруктов, зарубежных туров, смартфонов и бытовой техники обусловлено сразу несколькими факторами — укреплением национальной валюты и наращиванием объёмов производства.
Позитивная динамика наблюдается и на рынке молочной продукции в Приволжье: рост выпуска товаров способствовал удешевлению молока, сыра, творога и сливочного масла. Сервис мониторинга цен зафиксировал, что за год цена сливочного масла в стране уменьшилась на 6% и составила 215 рублей за 180 граммов.
Вместе с тем в апреле отмечен рост стоимости санаторно‑оздоровительных услуг — это объясняется сезонным повышением интереса к отдыху в пансионатах и санаториях.
Динамика инфляции в регионе в последние месяцы остаётся достаточно устойчивой. Так, в феврале годовой показатель равнялся 5,57% (прирост 0,55%), в марте он поднялся до 5,74% (+0,82%).
Майские данные подтверждают тенденцию к снижению цен. Мониторинг АКОРТ показал, что минимальная стоимость картофеля в торговых сетях в мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025‑го упала на 48,4% — до 39 рублей за килограмм. Свёкла стала дешевле на 47% (41 рубль за кило), лук и капуста — более чем на 40%. Среди круп наибольшее снижение продемонстрировал рис.
Умеренные темпы изменения цен, как сообщается, обычно наблюдаются тогда, когда уровень спроса согласуется с производственными и логистическими возможностями рынка.
Именно поэтому Банк России корректирует ключевую ставку взвешенно: это позволяет не допустить чрезмерного разгона спроса и последующего резкого роста цен. В дальнейшем регулятор намерен продолжать денежно‑кредитную политику, цель которой — добиться закрепления инфляции вблизи целевого уровня в 4% в год.
Ранее стало известно, на сколько подорожал бензин в Нижегородской области.