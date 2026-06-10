Рост цен в Нижегородской области замедлился

Майские данные подтверждают тенденцию к снижению цен. Мониторинг АКОРТ показал, что минимальная стоимость картофеля в торговых сетях в мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025‑го упала на 48,4% — до 39 рублей за килограмм. Свёкла стала дешевле на 47% (41 рубль за кило), лук и капуста — более чем на 40%. Среди круп наибольшее снижение продемонстрировал рис.