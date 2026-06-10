Производители косметики попросили снизить страховые взносы

Российские производители косметики и бытовой химии добиваются снижения страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6%. Для этого отрасль нужно внести в список приоритетных обрабатывающих производств. Отрасль считает, что льгота поможет компенсировать рост расходов на сырье, логистику и импортозамещение. Инициативу поддержал Минпромторг, но Минфин выступил против, указав на отсутствие средств в бюджете.