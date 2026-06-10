Может ли бензин резко подорожать в Казахстане

Говоря о пределах, он привел в пример цены на нефть. «Есть цена рыночная, которая определяет внутренний спрос и внутренние предложения. Цена же на нефть у нас сейчас не растет до заоблачных значений. Сейчас она остановилась на уровне 93,5 долларов за баррель. То есть она же не растет до 200. По вашим утверждениям, она может вырасти до 200, поэтому это в корне неверно», — добавил глава Минэнерго.