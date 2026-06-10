Может ли бензин резко подорожать в Казахстане

Журналисты спросили у министра энергетики Ерлана Аккенженова о росте цен на бензин. Глава ведомства напомнил, что в Казахстане государственное регулирование отменено и цену на топливо устанавливает внутренний спрос и внутреннее предложение. «По моей информации, цена выросла на 3−4 тенге. Поэтому ваше утверждение по 10 тенге в корне неверно. Это же рынок. Вы сейчас говорите о каком-то картельном сговоре. Такого нет», — сказал министр.
Говоря о пределах, он привел в пример цены на нефть. «Есть цена рыночная, которая определяет внутренний спрос и внутренние предложения. Цена же на нефть у нас сейчас не растет до заоблачных значений. Сейчас она остановилась на уровне 93,5 долларов за баррель. То есть она же не растет до 200. По вашим утверждениям, она может вырасти до 200, поэтому это в корне неверно», — добавил глава Минэнерго.
Аккенженов поспешил успокоить казахстанцев. «Министерство энергетики держит руку на пульсе и предпримет все необходимые меры для того, чтобы эту ситуацию не упустить», — резюмировал глава Минэнерго.