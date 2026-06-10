Казахстанские авиаспециалисты прошли обучение в аэропорту Нью-Йорка

Развитие прямого авиасообщения между Казахстаном и США требует соблюдения самых высоких международных требований в сфере безопасности. Подготовка специалистов в одном из крупнейших авиационных хабов мира позволит повысить уровень контроля грузовых перевозок, укрепить сотрудничество с американскими партнерами и повысить конкурентоспособность казахстанской авиационной отрасли.