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Казахстанские авиаспециалисты прошли обучение в аэропорту Нью-Йорка

Представители авиационных властей Казахстана и специалисты аэропортов Астаны и Алматы прошли обучение по международным стандартам безопасности грузовых авиаперевозок в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Программа была организована Министерством транспорта Казахстана совместно с Посольством США в Астане в рамках Программы экспортного контроля и безопасности границ.

Обучение прошло в одном из крупнейших аэропортов мира.

Казахстанские специалисты приняли участие в программе International Air Cargo Interdiction Training (IACIT), которая направлена на повышение эффективности контроля и безопасности международных грузовых перевозок.

Обучение организовала Команда по противодействию терроризму и пресечению незаконного перемещения грузов Службы таможенного и пограничного контроля США при поддержке программы Export Control and Related Border Security (EXBS) Посольства США.

Изучили современные методы обеспечения безопасности.

В ходе подготовки участники ознакомились с передовыми международными практиками в сфере авиационной безопасности.

Программа включала:

анализ рисков грузовых перевозок; организацию досмотра воздушных судов; контроль грузов и почтовых отправлений; применение современных технических средств досмотра; работу кинологических подразделений; межведомственное взаимодействие при обеспечении безопасности.

Особое внимание было уделено предотвращению незаконного перемещения опасных и запрещенных грузов через международные воздушные маршруты.

Отдельно изучили взаимодействие авиации и таможни.

Важной частью программы стал обмен опытом по интеграции процедур авиационной безопасности и таможенного контроля.

Участники рассмотрели механизмы применения риск-ориентированного подхода, который сегодня широко используется в крупнейших аэропортах мира для повышения эффективности контроля без создания лишних препятствий для законных перевозок.

Подготовка связана с развитием авиасообщения между Казахстаном и США.

В Министерстве транспорта отмечают, что участие в программе имеет особое значение в преддверии открытия прямого воздушного сообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами.

Полученные знания и практический опыт планируется использовать для дальнейшего совершенствования системы авиационной безопасности и внедрения международных стандартов в работу отечественных аэропортов и авиационных организаций.

Что это значит.

Развитие прямого авиасообщения между Казахстаном и США требует соблюдения самых высоких международных требований в сфере безопасности. Подготовка специалистов в одном из крупнейших авиационных хабов мира позволит повысить уровень контроля грузовых перевозок, укрепить сотрудничество с американскими партнерами и повысить конкурентоспособность казахстанской авиационной отрасли.

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