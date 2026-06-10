Казахстанские авиаспециалисты прошли обучение в аэропорту Нью-Йорка

Программа была организована Министерством транспорта Казахстана совместно с Посольством США в Астане в рамках Программы экспортного контроля и безопасности границ.
Обучение прошло в одном из крупнейших аэропортов мира.
Казахстанские специалисты приняли участие в программе International Air Cargo Interdiction Training (IACIT), которая направлена на повышение эффективности контроля и безопасности международных грузовых перевозок.
Обучение организовала Команда по противодействию терроризму и пресечению незаконного перемещения грузов Службы таможенного и пограничного контроля США при поддержке программы Export Control and Related Border Security (EXBS) Посольства США.
Изучили современные методы обеспечения безопасности.
В ходе подготовки участники ознакомились с передовыми международными практиками в сфере авиационной безопасности.
Программа включала:
анализ рисков грузовых перевозок; организацию досмотра воздушных судов; контроль грузов и почтовых отправлений; применение современных технических средств досмотра; работу кинологических подразделений; межведомственное взаимодействие при обеспечении безопасности.
Особое внимание было уделено предотвращению незаконного перемещения опасных и запрещенных грузов через международные воздушные маршруты.
Отдельно изучили взаимодействие авиации и таможни.
Важной частью программы стал обмен опытом по интеграции процедур авиационной безопасности и таможенного контроля.
Участники рассмотрели механизмы применения риск-ориентированного подхода, который сегодня широко используется в крупнейших аэропортах мира для повышения эффективности контроля без создания лишних препятствий для законных перевозок.
Подготовка связана с развитием авиасообщения между Казахстаном и США.
В Министерстве транспорта отмечают, что участие в программе имеет особое значение в преддверии открытия прямого воздушного сообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами.
Полученные знания и практический опыт планируется использовать для дальнейшего совершенствования системы авиационной безопасности и внедрения международных стандартов в работу отечественных аэропортов и авиационных организаций.
Что это значит.
Развитие прямого авиасообщения между Казахстаном и США требует соблюдения самых высоких международных требований в сфере безопасности. Подготовка специалистов в одном из крупнейших авиационных хабов мира позволит повысить уровень контроля грузовых перевозок, укрепить сотрудничество с американскими партнерами и повысить конкурентоспособность казахстанской авиационной отрасли.