Казахстан готов увеличить транзит российского газа в Узбекистан

По его словам, у республики есть все возможности и с ее стороны все подготовлено. Аккенженов сообщил, что в настоящее время российская и узбекская стороны ведут переговоры об увеличении поставок газа. Казахстан выступает транзитной страной и готов обеспечить транзит, заявил он.