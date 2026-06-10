Казахстан готов увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстан готов увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан. Об этом ТАСС заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
По его словам, у республики есть все возможности и с ее стороны все подготовлено. Аккенженов сообщил, что в настоящее время российская и узбекская стороны ведут переговоры об увеличении поставок газа. Казахстан выступает транзитной страной и готов обеспечить транзит, заявил он.
Аккенженов добавил, что в будущем планируется увеличение транзита до 11 млрд куб. м.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше