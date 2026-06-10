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Казахстан готов увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстан готов увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан.

Казахстан готов увеличить транспортировку российского газа в Узбекистан. Об этом ТАСС заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По его словам, у республики есть все возможности и с ее стороны все подготовлено. Аккенженов сообщил, что в настоящее время российская и узбекская стороны ведут переговоры об увеличении поставок газа. Казахстан выступает транзитной страной и готов обеспечить транзит, заявил он.

Аккенженов добавил, что в будущем планируется увеличение транзита до 11 млрд куб. м.

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