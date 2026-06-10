Назван секрет, как легально увеличить отпускные

Отпускные можно увеличить, если при расчете среднего заработка учесть все виды премий, надбавок и доплат. Об этом ТАСС рассказали в Госдуме. Уточняется, что в расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, а также любые другие выплаты, связанные с оплатой труда.