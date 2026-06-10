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Назван секрет, как легально увеличить отпускные

Отпускные можно увеличить, если при расчете среднего заработка учесть все виды премий, надбавок и доплат.

Отпускные можно увеличить, если при расчете среднего заработка учесть все виды премий, надбавок и доплат. Об этом ТАСС рассказали в Госдуме. Уточняется, что в расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, а также любые другие выплаты, связанные с оплатой труда.

На итоговую сумму, отметили в Думе, влияет и выбор месяца отпуска. В месяцах с большим количеством рабочих дней размер отпускных в пересчете на совокупный доход может оказаться выше. В Госдуме также напомнили, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, не сокращают его продолжительность, но отдельно не оплачиваются.

Таким образом, чтобы получить максимальные отпускные, следует не только включать в расчет все премии, но и выбирать для отдыха месяцы с наибольшим числом рабочих дней.