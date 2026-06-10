Аренда контейнеров в Китае подорожала из-за дефицита тары

По данным участников рынка, ставки растут еженедельно, на ряде сервисов тарифы уже достигают $9 тыс. и выше. Перевозчики считают, что удешевления в ближайшие месяцы не будет. Летний спрос, нехватка оборудования и сокращение доступных мест на поездах продолжают поддерживать ставки. Осенью, в высокий сезон, участники рынка ожидают нового витка роста, а возможная стабилизация может начаться лишь после того, как спадет нагрузка на логистические цепочки.