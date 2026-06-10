Уровень неэффективно использованных средств вырос в Казахстане

Несмотря на перевыполнение прогноза по ВВП на 9 трлн тенге — до 159,9 трлн тенге, в бюджет недопоступило 335 млрд тенге. В числе причин — недостатки планирования и чрезмерный оптимизм налоговых прогнозов. При этом в 2025 году зачислены 154 млрд тенге платежей 2026 года, и не возвращен НДС почти на 900 млрд тенге.