Уровень неэффективно использованных средств вырос в Казахстане

Как отметил председатель ВАП Алихан Смаилов, в прошлом году исполнение бюджета осуществлялось в условиях действия нового бюджетного кодекса. Он сообщил, что в 2025 году было перераспределено 2,4 трлн тенге бюджетных средств. По отдельным администраторам — до 90% от запланированного объема по соответствующим программам.
«В течение года из бюджета исключено 99 проектов на 75 млрд тенге, а из запланированных к завершению свыше 600 инвестпроектов не реализовано более 20%. Сумма неэффективно использованных средств превысила уровень 2024 года в 1,7 раза», — заявил Смаилов.
При этом высокий уровень освоения не гарантировал достижение запланированных результатов. На центральном уровне не достигнуто в среднем 5% показателей бюджетных программ, в регионах — 33%. В целом отмечено недостижение 11 ключевых национальных и более 30 целевых индикаторов по цифровизации, сельскому и водному хозяйству, экологии и другим направлениям.
Несмотря на перевыполнение прогноза по ВВП на 9 трлн тенге — до 159,9 трлн тенге, в бюджет недопоступило 335 млрд тенге. В числе причин — недостатки планирования и чрезмерный оптимизм налоговых прогнозов. При этом в 2025 году зачислены 154 млрд тенге платежей 2026 года, и не возвращен НДС почти на 900 млрд тенге.
Однако это не обеспечило баланс доходной и расходной частей бюджета. По итогам 2025 года не выделены запланированные 244 млрд тенге, и при этом сформировалась значительная кредиторская задолженность.
«Согласно заключению ВАП, отдельного внимания требует качество налогового администрирования, так как за отчетный период выросло число судебных обжалований со стороны налогоплательщиков», — сообщил Смаилов. Это существенный фактор, учитывая, что более половины обжалованных сумм за последние 4 года присуждается в пользу налогоплательщиков.