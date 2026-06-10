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Уровень неэффективно использованных средств вырос в Казахстане

На заседании мажилиса было представлено заключение ВАП к отчету правительства об исполнении бюджета за 2025 год, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как отметил председатель ВАП Алихан Смаилов, в прошлом году исполнение бюджета осуществлялось в условиях действия нового бюджетного кодекса. Он сообщил, что в 2025 году было перераспределено 2,4 трлн тенге бюджетных средств. По отдельным администраторам — до 90% от запланированного объема по соответствующим программам.

«В течение года из бюджета исключено 99 проектов на 75 млрд тенге, а из запланированных к завершению свыше 600 инвестпроектов не реализовано более 20%. Сумма неэффективно использованных средств превысила уровень 2024 года в 1,7 раза», — заявил Смаилов.

При этом высокий уровень освоения не гарантировал достижение запланированных результатов. На центральном уровне не достигнуто в среднем 5% показателей бюджетных программ, в регионах — 33%. В целом отмечено недостижение 11 ключевых национальных и более 30 целевых индикаторов по цифровизации, сельскому и водному хозяйству, экологии и другим направлениям.

Несмотря на перевыполнение прогноза по ВВП на 9 трлн тенге — до 159,9 трлн тенге, в бюджет недопоступило 335 млрд тенге. В числе причин — недостатки планирования и чрезмерный оптимизм налоговых прогнозов. При этом в 2025 году зачислены 154 млрд тенге платежей 2026 года, и не возвращен НДС почти на 900 млрд тенге.

Однако это не обеспечило баланс доходной и расходной частей бюджета. По итогам 2025 года не выделены запланированные 244 млрд тенге, и при этом сформировалась значительная кредиторская задолженность.

«Согласно заключению ВАП, отдельного внимания требует качество налогового администрирования, так как за отчетный период выросло число судебных обжалований со стороны налогоплательщиков», — сообщил Смаилов. Это существенный фактор, учитывая, что более половины обжалованных сумм за последние 4 года присуждается в пользу налогоплательщиков.