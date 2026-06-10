Оборот нижегородского общепита вырос до 62 млрд рублей

На завершающем этапе года в регионе функционировало 1 969 заведений ресторанного типа — ресторанов, кафе и баров. Параллельно работали 482 общедоступные столовые и закусочные. Ещё 1 245 столовых относились к ведомственным — они обслуживали учащихся и сотрудников различных организаций и промышленных предприятий.