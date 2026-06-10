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Оборот нижегородского общепита вырос до 62 млрд рублей

На завершающем этапе 2025 года в регионе функционировало 1 969 заведений ресторанного типа — ресторанов, кафе и баров.

В 2025 году в Нижегородской области наблюдался подъём в секторе общественного питания. Об этом сообщил Нижегородстат.

На завершающем этапе года в регионе функционировало 1 969 заведений ресторанного типа — ресторанов, кафе и баров. Параллельно работали 482 общедоступные столовые и закусочные. Ещё 1 245 столовых относились к ведомственным — они обслуживали учащихся и сотрудников различных организаций и промышленных предприятий.

Динамика за пятилетний период показывает разнонаправленные тенденции. Число общедоступных столовых и закусочных выросло на 6,2%, заведений ресторанного формата — на 5,6%. В то же время количество ведомственных столовых сократилось на 5%.

Совокупный оборот отрасли достиг 62,1 миллиарда рублей. Если учитывать сопоставимые цены, этот результат превышает показатели 2024 года на 10,2%.

Львиную долю оборота — 64,6% — сформировали представители малого бизнеса. Из них на малые и микропредприятия пришлось 52,7%, на индивидуальных предпринимателей — 8,2%, на самозанятых — 3,7%. На долю средних и крупных организаций пришлось 35,4% общего оборота.

В масштабах Приволжского федерального округа Нижегородская область по объёму оборота в сфере общепита находится на четвёртой позиции. Лидируют Самарская область, Татарстан и Башкортостан.

Ранее нижегородцы потратили 53 млрд рублей в кафе и ресторанах за 2025 год.