Смаилов заявил о росте неэффективных расходов бюджета в Казахстане

«Расширение самостоятельности оправдано там, где качественно выстроены приоритеты, обеспечена цифровая зрелость и четко разграничена ответственность за принимаемые решения. Однако по итогам 2025 года оцифровка бюджетного процесса все еще находится в стадии реализации. Прослеживаемость средств республиканского бюджета обеспечена только до второго уровня бюджета. А параметры их результативности так и не нашли своего отражения в действующих информационных системах. Не в полной мере обеспечена интеграция цифровых ресурсов госорганов. Данные МИО и ЦГО в ряде случаев несопоставимы», — сказал Смаилов.