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Казахстанцы стали меньше брать потребительские кредиты

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 10 июня 20026 года в кулуарах Мажилиса рассказал о наиболее эффективных мерах борьбы с закредитованностью населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он напомнил, что потребительские кредиты были ограничены по срокам возврата.

«Мы приняли дополнительные меры, связанные с ограничением по сроку, — раньше потребительские кредиты можно было выдавать на 7, 8, 9 лет. Чтобы уменьшить месячную ставку, мы эти сроки ограничили. Мы также приняли целый ряд налоговых мер: кредиты населению теперь облагаются по 25% — ставка КПН для банков. Кредиты, выдаваемые бизнесу, также по 20% сохраняются», — сказал Сулейменов.

Таким образом, отмечает глава Нацбанка, у банков появляется мотивация больше кредитовать бизнес, нежели население.

«Ряд этих мер уже показывают свою эффективность. Потребительские кредиты у нас замедлили свой 20%-ный рост. А кредиты бизнесу продолжают расти на уровне 18%», — добавил Сулейменов.