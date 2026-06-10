Казахстанцы стали меньше брать потребительские кредиты

«Мы приняли дополнительные меры, связанные с ограничением по сроку, — раньше потребительские кредиты можно было выдавать на 7, 8, 9 лет. Чтобы уменьшить месячную ставку, мы эти сроки ограничили. Мы также приняли целый ряд налоговых мер: кредиты населению теперь облагаются по 25% — ставка КПН для банков. Кредиты, выдаваемые бизнесу, также по 20% сохраняются», — сказал Сулейменов.