В Татарстане парк промышленных роботов вырастет примерно в четыре раза

В Татарстане к 2030 году парк промышленных роботов вырастет примерно в четыре раза. Об этом на мероприятии «PRO Роботов. День промышленной и складской роботизации» сообщил замминистра промышленности и торговли республики Иван Колчин.
По информации на 2025 год, в регионе уже функционировало свыше 1,4 тысячи промышленных роботов. Колчин привел примеры успешной роботизации на предприятиях «КАМАЗ», «Тракс Восток Рус» и «СОЛЛЕРС Алабуга».
Спикер также отметил, что в республике развита сеть технологических компаний, способных удовлетворить потребности местных предприятий в робототехнических решениях, а также учебные заведения, такие как Университет Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ и «Алабуга Политех», которые готовят специалистов в этой области.
Напомним, в Казани на улице Серова появились роботы-доставщики. Они пока работают в сопровождении специалистов.