В Татарстане парк промышленных роботов вырастет примерно в четыре раза

Спикер также отметил, что в республике развита сеть технологических компаний, способных удовлетворить потребности местных предприятий в робототехнических решениях, а также учебные заведения, такие как Университет Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ и «Алабуга Политех», которые готовят специалистов в этой области.