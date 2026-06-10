«Москвич» планирует выпускать гибриды с 2027 года

Ценовой диапазон будущей модели госпожа Фролова не обозначила, уточнив лишь, что компания ориентируется на сегмент «масс-премиум», где присутствуют Haval и Geely. Гибрид будет дороже машины с обычным двигателем, признала она, но разница не станет запредельной: «У гибридов батарея гораздо меньшего размера, поэтому в конечном итоге там определенный баланс в стоимости все равно находится». На самый дешевый гибрид на российском рынке (сейчас Evolute i-Space, цена около 3,5 млн руб. без господдержки — «Ъ») в компании не претендуют, уточнила она. Цены на электромобиль «Москвич 3е» начинаются от 4,16 млн руб. без господдержки.