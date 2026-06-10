Свердловские пенсионеры получат пенсии за июнь досрочно

Те, кто привык к выплате пенсии 13-го числа каждого месяца, получат деньги уже 11-го июня. Это относится ко всем видам пенсии, в том числе по инвалидности и по потере кормильца. Отмечается, что выплаты могут поступать в течение всего дня, поэтому если деньги не пришли утром, значит, они поступят вечером.