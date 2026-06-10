Жителям Челябинской области назвали вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

По данным экспертов сервиса Зарплата.ру, самую высокую планку в июне удерживает вакансия системного аналитика с доходом от 220 до 300 тысяч рублей. Специалисту предстоит собирать требования заказчиков, переводить бизнес-потребности в задачи для разработчиков, проектировать архитектуру решений и схемы взаимодействия систем. От кандидата ждут уверенных навыков работы с REST API, микросервисами, брокерами сообщений, а также кодами JSON и XML.
На ежемесячный доход от 200 тысяч рублей может рассчитывать начальник финансового управления на промышленном предприятии. Ему предстоит определять потребности в финансировании, ежедневно распределять платежи по счетам, взаимодействовать с банками и Фондом развития промышленности, а также руководить подчинёнными. Для этой роли необходимы высшее экономическое образование и пятилетний стаж работы на производстве. Из бонусов работодатель предлагает дотации на питание в корпоративной столовой.
Столько же — от 200 тысяч рублей — готовы платить управляющему сетью ресторанов. Его главные задачи масштабнее: контролировать все операционные процессы заведений, управлять персоналом, обеспечивать высокий уровень сервиса, анализировать финансовые показатели и внедрять стратегии по увеличению прибыли. Чтобы занять это кресло, также потребуется опыт работы в ресторанной индустрии от пяти лет и лидерские качества.
Для тех, кто предпочитает физический труд, тоже есть прибыльные варианты. Водителю самосвала МАЗ предлагают от 120 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит доставка грузов на строительные площадки Челябинска и пригорода. Для трудоустройства понадобятся права категории Е, знание города и опыт работы в строительной организации.
На аналогичный заработок в 120 тысяч рублей может рассчитывать и ткач на предприятии в Копейске. Ему нужно будет изготавливать полипропиленовую ткань на круглоткацких станках. Примечательно, что опыт не требуется — новичка бесплатно обучат прямо на рабочем месте. Из условий работодатель обещает сменный график (день, ночь и два выходных), сдельную оплату труда и доставку до работы служебным транспортом.
А ещё в Челябинской области резко вырос интерес к временной занятости в сфере доставки. Местные жители стали гораздо активнее искать возможность дополнительного заработка, используя двухколёсный транспорт. К началу лета наш регион даже выбился в лидеры по стране по этому показателю.