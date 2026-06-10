Жителям Челябинской области назвали вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

На аналогичный заработок в 120 тысяч рублей может рассчитывать и ткач на предприятии в Копейске. Ему нужно будет изготавливать полипропиленовую ткань на круглоткацких станках. Примечательно, что опыт не требуется — новичка бесплатно обучат прямо на рабочем месте. Из условий работодатель обещает сменный график (день, ночь и два выходных), сдельную оплату труда и доставку до работы служебным транспортом.