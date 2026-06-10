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В ICAN раскрыли расходы США на ядерное оружие

Соединенные Штаты стали главным драйвером роста мировых расходов на ядерное вооружение по итогам 2025 года. Такие данные приводит Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) в своем новом докладе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Tech. Sgt. Draeke Layman/Space Launch Delta 30

Вашингтон потратил на ядерный арсенал 69,2 млрд долларов. Как подсчитали в ICAN, это более 131 тыс. долларов каждую минуту. По этому показателю США обогнали все остальные ядерные державы вместе взятые. Причем американские траты на ядерное оружие подскочили на 22% по сравнению с предыдущим годом, пишет RTVI со ссылкой на документы ICAN.

Вторую строчку в рейтинге занял Китай. Пекин израсходовал 13,5 млрд долларов (25,7 тыс. долларов в минуту), увеличив бюджет на ядерную сферу на 7% год к году.

Тройку лидеров замыкает Великобритания с показателем 12,6 млрд долларов (23,9 тыс. долларов в минуту). Лондон нарастил свои расходы на 17% относительно 2024 года, отмечают аналитики ICAN.

Россия расположилась на четвертой позиции. Как утверждает ICAN, в 2025 году страна направила на ядерное оружие 9,5 млрд долларов (18,1 тыс. долларов в минуту) — на 6% больше, чем годом ранее.

Замыкает пятерку Франция. Париж потратил 7,7 млрд долларов (14,7 тыс. долларов в минуту), увеличив финансирование на 8%.

В общей сложности, по оценкам ICAN, девять стран (включая Индию, Пакистан, Израиль и КНДР) потратили на ядерное вооружение 118,8 млрд долларов. Это на 19% превышает показатель 2024 года.

Эксперты подчеркивают: все ядерные державы располагают системами, которые сохранят работоспособность как минимум до 2050 года, а в некоторых случаях — и до следующего столетия.

В 2025 году как минимум 25 компаний, занимавшихся разработкой и обслуживанием ядерного оружия, имели крупные контракты. В сумме эти организации заработали не менее 38 млрд долларов за год. Кроме того, у них есть контракты на будущие работы еще как минимум на 394 млрд долларов.

В ICAN также напоминают, что 99 стран мира уже ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия. Этот документ предполагает не только отказ от создания новых вооружений, но и полную ликвидацию уже существующих запасов.

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