В ICAN раскрыли расходы США на ядерное оружие

Вашингтон потратил на ядерный арсенал 69,2 млрд долларов. Как подсчитали в ICAN, это более 131 тыс. долларов каждую минуту. По этому показателю США обогнали все остальные ядерные державы вместе взятые. Причем американские траты на ядерное оружие подскочили на 22% по сравнению с предыдущим годом, пишет RTVI со ссылкой на документы ICAN.
Вторую строчку в рейтинге занял Китай. Пекин израсходовал 13,5 млрд долларов (25,7 тыс. долларов в минуту), увеличив бюджет на ядерную сферу на 7% год к году.
Тройку лидеров замыкает Великобритания с показателем 12,6 млрд долларов (23,9 тыс. долларов в минуту). Лондон нарастил свои расходы на 17% относительно 2024 года, отмечают аналитики ICAN.
Россия расположилась на четвертой позиции. Как утверждает ICAN, в 2025 году страна направила на ядерное оружие 9,5 млрд долларов (18,1 тыс. долларов в минуту) — на 6% больше, чем годом ранее.
Замыкает пятерку Франция. Париж потратил 7,7 млрд долларов (14,7 тыс. долларов в минуту), увеличив финансирование на 8%.
В 2025 году как минимум 25 компаний, занимавшихся разработкой и обслуживанием ядерного оружия, имели крупные контракты. В сумме эти организации заработали не менее 38 млрд долларов за год. Кроме того, у них есть контракты на будущие работы еще как минимум на 394 млрд долларов.
В ICAN также напоминают, что 99 стран мира уже ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия. Этот документ предполагает не только отказ от создания новых вооружений, но и полную ликвидацию уже существующих запасов.