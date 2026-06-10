В ICAN раскрыли расходы США на ядерное оружие

В 2025 году как минимум 25 компаний, занимавшихся разработкой и обслуживанием ядерного оружия, имели крупные контракты. В сумме эти организации заработали не менее 38 млрд долларов за год. Кроме того, у них есть контракты на будущие работы еще как минимум на 394 млрд долларов.