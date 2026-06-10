Волгоградцы потратили на еду вне дома более 21 млрд рублей в 2026 году

Волгоградская область демонстрирует рост в сфере общественного питания. За первые четыре месяца 2026 года жители региона потратили в кафе, ресторанах и столовых 21 миллиард рублей, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.