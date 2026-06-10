Минтранс: российские авиакомпании готовы возобновить полеты на Ближний Восток

Министр напомнил, что «Аэрофлот» с 1 июня возобновил рейсы в Дубай, с 1 июля он может начать летать туда два раза в сутки. «Частота у нас увеличилась. Но пока еще действуют официальные рекомендации МИД и Минэкономразвития по поездкам на Ближний Восток, поэтому авиакомпании исходят в том числе из этого фактора», — пояснил он в интервью ТАСС на ПМЭФ.