Авиакомпания NordStar и Страховой Дом ВСК запустили новую услугу «Страхование груза»

«Авиакомпания NordStar ежегодно перевозит до 5 000 тонн груза и почтовых отправлений в города России. В списке перевозимых товаров продукты питания (в том числе скоропортящиеся товары), медицинские товары, цветы, оборудования и многое другое. Оформление перевозки осуществляется с помощью широкой агентской сети грузовых агентов, каждый из них проверен не одним годом работы и зарекомендовал себя в качестве надежного партнера, который способен взять на себя полный комплекс услуг по оформлению документов, упаковке, хранению и доставке при необходимости. Все этапы, касающиеся непосредственно отправки на воздушном судне, также тщательно контролируются и сопровождаются со стороны авиакомпании — от доставки к борту до погрузки и швартования. Внедрение услуги страхования является логичным следующим этапом по повышению надежности процесса перевозки грузов и компенсирования возможных рисков, вызванных форс-мажорными условиями, на которые ни авиакомпания как грузоперевозчик, ни наши грузовые агенты не могут повлиять. Здесь подключается наш партнер Страховой Дом ВСК, который берет на себя свою часть задачи по обеспечению надежной перевозки груза», — рассказал о новой услуге генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.