Водитель и автослесарь возглавили топ вакансий в Нижнем Новгороде

Вакансия водителя категория Е на зарплату свыше 200 рублей в месяц возглавила топ вакансий Нижнего Новгорода. Об этом сообщает SuperJob.
В топ-5 также вошли вакансии автослесаря (150 000—300 000 рублей), менеджера по продажам (ортодонтическая продукция, 120 000—200 000 рублей), врача-кардиолога (от 100 000 рублей) и сварщика-жестянщика (100 000 рублей).
В целом по России в топе лучших предложений — вакансии в промышленности, здравоохранении, IT, строительстве, продажах, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.
Напомним, нижегородский кадровый центр приглашает на ярмарки вакансий в июне. (16+).