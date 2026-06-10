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Автозаводская ТЭЦ успешно подтвердила готовность к пиковым нагрузкам

ТЭЦ завершила процедуру летней аттестации электрической мощности.

Источник: Нижегородская правда

Автозаводская ТЭЦ (входит в Эн+ Тепло Волга) успешно завершила процедуру летней аттестации электрической мощности. Официальное заключение об успешном прохождении испытаний выдал Системный оператор Единой энергетической системы России, что гарантирует надежное энергоснабжение региона в периоды пикового потребления.

Успешному итогу предшествовала масштабная подготовительная работа. Специалисты станции разработали детальную программу подготовки к аттестации, в рамках которой выполнили все запланированные профилактические ремонты и провели комплексную диагностику ключевых технологических узлов.

В ходе испытаний эксперты проверяли готовность всех котлоагрегатов и турбин к работе в штатном режиме и при максимальных нагрузках. Тщательную проверку соответствия строгим требованиям промышленной безопасности прошло как основное, так и вспомогательное оборудование.

Высоким показателям аттестации способствовала программа модернизации станции. За последнее время заменены ключевые элементы теплофикационного оборудования, внедрена автоматизированная система мониторинга параметров теплосетей, а также проведена реконструкция газорегуляторных пунктов.

«Успешное прохождение летней аттестации — это объективный показатель готовности и надежности нашего оборудования к несению высоких нагрузок, а также залог энергетической устойчивости региона», — отметил исполняющий обязанности генерального директора Автозаводской ТЭЦ Владимир Кулагин.

Программа по обновлению инфраструктуры ТЭЦ будет продолжена, это позволит гарантировать бесперебойное и качественное энергоснабжение региона.