Автозаводская ТЭЦ успешно подтвердила готовность к пиковым нагрузкам

В ходе испытаний эксперты проверяли готовность всех котлоагрегатов и турбин к работе в штатном режиме и при максимальных нагрузках. Тщательную проверку соответствия строгим требованиям промышленной безопасности прошло как основное, так и вспомогательное оборудование.