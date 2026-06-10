Банки начнут возвращать деньги, похищенные через вирусы

Кроме того, финансовую ответственность за несоблюдение требований по противодействию мошенничеству будут нести и операторы связи. Они должны будут выявлять подозрительные звонки и принимать меры для защиты граждан. Если хищение произошло из-за невыполнения обязанностей одной из сторон, компенсировать ущерб придется банку или оператору связи.