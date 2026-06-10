Банки начнут возвращать деньги, похищенные через вирусы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Государственная Дума приняла закон «Антифрод 2.0», направленный на усиление защиты граждан от кибермошенников. Часть новых норм вступит в силу в 2027 году.
Согласно документу, банки будут обязаны возмещать клиентам средства, похищенные в результате взлома онлайн-банка с помощью вредоносных программ. Для предотвращения таких случаев кредитные организации смогут проверять устройства клиентов на наличие вирусов перед проведением операций. Если вредоносное ПО будет обнаружено, банк отклонит перевод и предложит воспользоваться другим устройством или обратиться в офис.
Закон также ограничивает количество платежных карт, которые может оформить один человек, — не более 20 во всех банках. Эта мера направлена на борьбу с дропперами, через чьи счета мошенники выводят похищенные деньги.
Кроме того, финансовую ответственность за несоблюдение требований по противодействию мошенничеству будут нести и операторы связи. Они должны будут выявлять подозрительные звонки и принимать меры для защиты граждан. Если хищение произошло из-за невыполнения обязанностей одной из сторон, компенсировать ущерб придется банку или оператору связи.
Как отметил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев, закон впервые объединяет усилия банков, операторов связи и государства в борьбе с мошенниками. При этом он подчеркнул, что новые механизмы защиты не отменяют необходимости соблюдать правила цифровой безопасности и внимательно относиться к сохранности своих персональных данных.