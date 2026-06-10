Продавцам придется уступать: квартиры на вторичном рынке дешевеют по всему Казахстану

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в мае 2026 года индекс цен на вторичное жилье по Казахстану составил 99,4% к апрелю. Это означает, что в среднем квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,6% всего за месяц.