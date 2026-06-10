Продавцам придется уступать: квартиры на вторичном рынке дешевеют по всему Казахстану

«Вторичка» уходит в минус.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в мае 2026 года индекс цен на вторичное жилье по Казахстану составил 99,4% к апрелю. Это означает, что в среднем квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,6% всего за месяц.
Снижение затронуло большинство городов страны. Наиболее заметно цены просели в Караганде — за месяц жилье там подешевело на 2,2%.
Следом идут Актобе (97,9%), Петропавловск (98,0%), Конаев (98,5%) и Актау (98,6%). Во всех этих городах снижение превысило 1%.
При этом полностью отрицательной картину назвать нельзя. В отдельных регионах рынок продолжил расти. Самое заметное повышение зафиксировано в Талдыкоргане, где цены за месяц выросли на 2%. Небольшой рост также показали Кокшетау, Усть-Каменогорск и Кызылорда.
Фото: Zakon.kz.
Даже Алматы и Астана показывают снижение.
Охлаждение затронуло и самые дорогие рынки страны.
В Алматы индекс цен в мае составил 99,4%, что соответствует снижению на 0,6% за месяц. В Астане показатель достиг 99,6%, то есть цены снизились на 0,4%.
Для двух крупнейших рынков недвижимости это важный сигнал. Еще недавно именно Алматы и Астана задавали общий темп роста цен по стране.
Впрочем, в годовом выражении оба мегаполиса по-прежнему находятся в уверенном плюсе. По сравнению с маем прошлого года вторичное жилье в Алматы подорожало на 12,8%, а в Астане — на 12,2%.
Где квартиры стоят дороже всего.
Несмотря на майское снижение, Алматы остается самым дорогим рынком вторичного жилья Казахстана. Средняя стоимость квадратного метра в южной столице достигла 742 242 тенге.
Второе место занимает Астана с показателем 725 713 тенге за квадратный метр. Замыкает тройку Атырау, где средняя цена составляет 531 872 тенге.
В число самых дорогих рынков также входят Шымкент (489 833 тенге), Конаев (489 663 тенге) и Жезказган (487 596 тенге).
Фото: Zakon.kz.
Где жилье остается самым доступным.
Самые низкие цены на вторичном рынке зафиксированы в Кызылорде — 241 460 тенге за квадратный метр. В Актобе средняя стоимость составляет 282 843 тенге, в Таразе — 291 355 тенге.
Таким образом, квадратный метр в Алматы сегодня стоит более чем в три раза дороже, чем в Кызылорде.
Для наглядности мы сравнили среднюю стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле и мае. Расчеты показывают, что снижение цен затронуло большинство крупных городов страны.
Караганда: −8906 тенге за кв. м. Петропавловск: −8865 тенге. Актобе: −8032 тенге. Конаев: −6971 тенге. Костанай: −5140 тенге. Актау: −4986 тенге. Алматы: −4725 тенге. Жезказган: −4421 тенге. Семей: −4114 тенге. Шымкент: −3320 тенге. Астана: −3190 тенге. Павлодар: −1987 тенге. Атырау: −1867 тенге. Туркестан: −1173 тенге.
Рост цен зафиксирован лишь в нескольких городах:
Талдыкорган: +8178 тенге за кв. м. Кокшетау: +3315 тенге. Усть-Каменогорск: +2923 тенге. Уральск: +2634 тенге. Кызылорда: +1585 тенге. Тараз: +185 тенге.
Таким образом, из 20 крупных городов снижение средней стоимости квадратного метра наблюдалось в 14, а рост — только в 6. Это подтверждает, что майское удешевление жилья носит не локальный, а достаточно широкий характер.
Отметим, что аналогичный сигнал о спаде цен поступил и с рынка новостроек. В мае средняя цена нового жилья по Казахстану впервые за долгое время показала снижение по сравнению с предыдущим месяцем.