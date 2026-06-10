Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода появилась в кранах более трёх сотен домов в Воронеже после отключения

Ремонт повреждённого водовода в Левобережном районе завершили к 4:40 10 июня.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты устранили коммунальную аварию в Левобережном районе Воронежа. Ремонт водовода на улице Ленинградской был завершён к 4:40 среды, 10 июня. Об этом сообщили в городском водоканале.

По завершении работ специалисты проверили герметичность водовода, после чего открыли задвижки и восстановили подачу холодного водоснабжения в почти 350 домов.

Напомним, что о повреждении водовода стало известно к вечеру вторника, 9 июня. Подачу ресурса приостановили с 21:00. Ремонтные работы проводили в ночные часы, чтобы минимизировать дискомфорт горожан.