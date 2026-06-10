Вода появилась в кранах более трёх сотен домов в Воронеже после отключения

Специалисты устранили коммунальную аварию в Левобережном районе Воронежа. Ремонт водовода на улице Ленинградской был завершён к 4:40 среды, 10 июня. Об этом сообщили в городском водоканале.
По завершении работ специалисты проверили герметичность водовода, после чего открыли задвижки и восстановили подачу холодного водоснабжения в почти 350 домов.
Напомним, что о повреждении водовода стало известно к вечеру вторника, 9 июня. Подачу ресурса приостановили с 21:00. Ремонтные работы проводили в ночные часы, чтобы минимизировать дискомфорт горожан.