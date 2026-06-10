Опрос ВТБ: каждый пятый сибиряк не знает, за какие услуги может оформить налоговый вычет

Сибиряки отметили, что чаще всего возвращают налоги в случае крупной покупки — такой ответ дали 37% респондентов. В прошлые годы чаще всего возвращали средства за лечение (40%), покупку недвижимости (33%) и обучение (22%). Около 40% пользуются личным кабинетом ФНС для оформления заявления, а возможность оформлять вычет через приложение банка мотивирует 34% участников опроса тем, что деньги можно быстро получить на карту банка. От оформления налогового вычета сибиряков останавливает незнание, за какие услуги возможен возврат, нехватка времени или небольшая сумма (так ответили 20% респондентов).