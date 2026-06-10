Дмитрий Пьянов: для финансовой грамотности нужны ментор и проверенные источники

Первое правило касается работы с информацией. Банкир советует доверять только первоисточникам — сведениям, публикуемым кредитными организациями и государственными ведомствами. Он признался, что и сам регулярно изучает аналитические материалы в мобильном приложении банка, где отслеживает свежие описания мошеннических схем. Эта тема, по его мнению, волнует большинство людей. Там же, в цифровых сервисах, можно найти актуальные сведения о новых продуктах, скидках и программах лояльности.