Фиктивно трудоустраивали беременных: Минфин проверяет законность выплаченных декретных

Депутат Унзила Шапак сообщила, что в Казахстане выявлено 17 тысяч фактов фиктивного трудоустройства для получения выплат по рождению ребенка. Ссылаясь на данные ВАП, она поинтересовалась у вице-министра труда и соцзащиты Виктории Шегай, какова полная сумма ущерба, причиненного государству.
Виктория Шегай ответила, что в 13 регионах Казахстана было возбуждено более 38 уголовных дел, все они переданы в правоохранительные органы. По этим делам проходит более тысячи женщин. Общая сумма предварительного ущерба составляет 3 миллиарда тенге. Вынесены приговоры по девяти уголовным делам в отношении лиц, организовавших эти противоправные схемы. Работа в данном направлении продолжается.
Глава Минфина Мади Такиев напомнил, что ГФСС был передан его ведомству в феврале. Он также сообщил, что по декретным выплатам проводится внутренний аудит в министерстве. Аудит будет завершен в этом месяце, и после его завершения он предоставит письменный ответ.