Фиктивно трудоустраивали беременных: Минфин проверяет законность выплаченных декретных

Глава Минфина Мади Такиев напомнил, что ГФСС был передан его ведомству в феврале. Он также сообщил, что по декретным выплатам проводится внутренний аудит в министерстве. Аудит будет завершен в этом месяце, и после его завершения он предоставит письменный ответ.