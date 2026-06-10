Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фиктивно трудоустраивали беременных: Минфин проверяет законность выплаченных декретных

Вице-министр труда и соцзащиты Виктория Шегай во время заседания мажилиса рассказала, какой ущерб был нанесен необоснованными выплатами декретных, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Депутат Унзила Шапак сообщила, что в Казахстане выявлено 17 тысяч фактов фиктивного трудоустройства для получения выплат по рождению ребенка. Ссылаясь на данные ВАП, она поинтересовалась у вице-министра труда и соцзащиты Виктории Шегай, какова полная сумма ущерба, причиненного государству.

Виктория Шегай ответила, что в 13 регионах Казахстана было возбуждено более 38 уголовных дел, все они переданы в правоохранительные органы. По этим делам проходит более тысячи женщин. Общая сумма предварительного ущерба составляет 3 миллиарда тенге. Вынесены приговоры по девяти уголовным делам в отношении лиц, организовавших эти противоправные схемы. Работа в данном направлении продолжается.

Глава Минфина Мади Такиев напомнил, что ГФСС был передан его ведомству в феврале. Он также сообщил, что по декретным выплатам проводится внутренний аудит в министерстве. Аудит будет завершен в этом месяце, и после его завершения он предоставит письменный ответ.