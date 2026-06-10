Нижегородская область увеличит лимит облигационных займов до 20 млрд рублей

Власти Нижегородской области скорректировали планы по выпуску облигаций: предельный объём размещения займов на 2026−2028 годы увеличен с 15 до 20 миллиардов рублей. Соответствующий документ размещён на портале правовых актов.
В настоящее время региональное министерство финансов ведёт подготовку к выпуску облигационного займа объёмом 20 миллиардов рублей. Государственные ценные бумаги будут находиться в обращении три года. Средства направят на покрытие дефицита областного бюджета, а также на рефинансирование уже имеющихся долговых обязательств.
В период 2025—2027 годов, минфин рассчитывал провести размещение трёх облигационных займов совокупным объёмом 37 миллиардов рублей. По состоянию на 1 июня 2026 года совокупный государственный долг Нижегородской области достиг 208,4 миллиарда рублей. При этом доля государственных ценных бумаг в структуре долга составляет 25,5 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что 9,5 млрд рублей выделят на строительство коммунальных сетей в Нижнем.