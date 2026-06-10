Нижегородская область увеличит лимит облигационных займов до 20 млрд рублей

В настоящее время региональное министерство финансов ведёт подготовку к выпуску облигационного займа объёмом 20 миллиардов рублей. Государственные ценные бумаги будут находиться в обращении три года. Средства направят на покрытие дефицита областного бюджета, а также на рефинансирование уже имеющихся долговых обязательств.