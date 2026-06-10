На ПМЭФ-2026 Красноярск подписал значимые соглашения

Делегация Красноярского края, возглавляемая губернатором Михаилом Котюковым, посетила XXIX Международный экономический форум в Санкт-Петербурге.
Стенд Красноярского края на ПМЭФ презентовал регион как мощный индустриальный, инвестиционный и туристический центр России. На экране, размещённом в зоне делового общения, транслировались имиджевые видео об огромном потенциале края, его ресурсах и логистических преимуществах.
Гостей сибирской площадки встречали представители коренных северных народов. Посетителям дарили сеянцы сосны, а локации, на которых они будут высажены, отмечали на интерактивной карте России.
Партнёрство с регионами.
На прошедшей в рамках форума встрече губернатор Михаил Котюков и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин обсудили перспективы долгосрочного партнёрства.
Глава сибирского региона предложил предприятиям северной столицы принять участие в реализации проекта по созданию Сибирского центра спутникостроения и пригласил петербуржцев посетить ряд мероприятий, среди которых Демографический форум и фестиваль «Хворостовский».
Владимир Княгинин поблагодарил Михаила Котюкова за реализацию совместных стратегических инициатив и молодёжных проектов, таких как создание Молодёжного клуба для красноярских студентов, обучающихся в городе на Неве, и предложил краю поучаствовать в конкурсе «Дизайн молодых»/Young Design.
Важным для края событием форума стало продление действующего с 2013 года соглашения о сотрудничестве с Татарстаном.
В ходе встречи губернатор Михаил Котюков и глава Республики Рустам Минниханов подписали план на 2026−2028 годы, предполагающий обмен опытом и участие в мероприятиях разных сфер: от экономики и сельского хозяйства до науки, культуры и спорта.
«Перспективно усилить межвузовское взаимодействие, организовать совместные образовательные и научно-исследовательские проекты», — отметил Михаил Котюков.
Рустам Минниханов выразил готовность к обмену опытом в сферах поддержки предпринимательства и подготовки кадров на базе отраслевых ресурсных центров.
Укрепляя экономику.
Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев и генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» Ксения Шойгу подписали на ПМЭФ соглашение о взаимодействии по созданию Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов.
Проект кластера, призванный создавать технологические цепочки от исследований до выпуска высокотехнологичной продукции, объединяет уникальные научные, производственные и образовательные компетенции Красноярского края (опорной локации), Иркутской области, республик Хакасия и Тыва.
«Для края это возможность усилить научно-технологическую специализацию и ускорить процесс построения экономики высокой добавленной стоимости», — сказал Алексей Медведев.
В рамках встречи с Михаилом Котюковым президент АО «Группа Альянс» Муса Бажаев и генеральный директор ООО «Черногорская ГРК» Ахмед Бажаев доложили о 80% строительной готовности Черногорского горно-обогатительного комбината (ЧГОК).
Планируется, что предприятие начнёт добычу медно-никелевой руды и отгрузит первый концентрат в ноябре 2026 года. Сейчас на ЧГОК монтируют основное технологическое оборудование, проводят испытания электрических и инженерных систем. Строительно-монтажные работы на магистральном газопроводе завершены, карьер введён в эксплуатацию, а горные работы ведут с февраля.
В ходе первого этапа проекта по созданию в Норильском промышленном районе нового горно-металлургического комплекса происходит отработка запасов Черногорского месторождения. Второй этап предполагает вовлечение запасов южной части месторождения Норильск-1.
Правительство Красноярского края и ООО «Сибирская генерирующая компания» заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».
В регионе реализуют ряд инициатив, среди которых мероприятия по замещению малоэффективных угольных котельных мощностями ТЭЦ СГК. Важным акцентом документа является проект «Новое тепло», позволяющий снизить выбросы в приземном слое атмосферы краевой столицы.
«Продолжим замещать неэффективные угольные мощности, чтобы обеспечить чистый воздух и высокие экологические стандарты жизни в Красноярске», — отметил председатель совета директоров СГК Юрий Малявкин.
IT-трансформация.
В Красноярском крае построят центр обработки данных (ЦОД) с применением российских информационно-телекоммуникационных технологий. Документ, подписанный главой региона и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским, закрепляет договорённости о резервировании и масштабировании цифровой инфраструктуры.
«Строительство регионального ЦОД обеспечит бесперебойную работу важных информационных систем, откроет новые возможности для IT-бизнеса», — подчеркнул Михаил Котюков.
«ЦОД — это сложный инженерный объект, который требует значительных инвестиций. Планируем совместно с правительством края проработать вопрос софинансирования и создания благоприятных условий для реализации проекта», — добавил Михаил Осеевский.
Губернатор Михаил Котюков и председатель Совета директоров Группы «Т-Технологии» Алексей Малиновский подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили вопросы привлечения в IT-сферу молодых квалифицированных специалистов, цифровизации туристической отрасли и развития IT-повестки.
Алексей Малиновский отметил, что партнёрство поспособствует технологическому развитию края, укреплению его инвестиционной привлекательности и созданию новых возможностей для бизнеса и жителей.
Кадры решают.
Красноярский край и Фонд развития научно-культурных связей «Вызов» будут реализовать совместные проекты для повышения престижа научной и инженерной деятельности. Соответствующее соглашение Михаил Котюков подписал с генеральным директором фонда Натальей Третьяк.
Кадровый вопрос является ключевым для решения задачи по достижению технологического лидерства России. «Уже сейчас мы занимаемся ранней профориентацией, расширяем количество профильных классов. Соглашение открывает перспективы для успешной работы в этом направлении», — сказал Михаил Котюков.
В рамках сотрудничества предусмотрено внедрение образовательных проектов, программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Так, в Красноярский край приедет настоящий «научный десант» — учёные, исследователи, популяризаторы науки. Они реализуют образовательные программы для школьников и студентов, посвящённые достижениям и прорывным российским технологиям последних лет.