На ПМЭФ-2026 Красноярск подписал значимые соглашения

Планируется, что предприятие начнёт добычу медно-никелевой руды и отгрузит первый концентрат в ноябре 2026 года. Сейчас на ЧГОК монтируют основное технологическое оборудование, проводят испытания электрических и инженерных систем. Строительно-монтажные работы на магистральном газопроводе завершены, карьер введён в эксплуатацию, а горные работы ведут с февраля.