Приставы взыскали 4,7 млн рублей алиментов в Волгоградской области

Судебные приставы Волгоградской области взыскали более 4,7 млн рублей алиментов с должников. Рейды прошли в рамках акции «Судебные приставы — детям», направленной на защиту прав несовершеннолетних.
В Волгограде и районах области проверки охватили граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, — рассказали в пресс-службе ведомства. Всего в регионе провели 124 рейда по адресам должников.
В рамках 149 исполнительных производств наложен арест на имущество, в 287 случаях установлены источники доходов, в 113 — составлены административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Прекращены 32 розыскных дела — должники были установлены и найдены.
В Красноармейском районе Волгограда приставы взыскали 500 тысяч рублей с мужчины, который годами недоплачивал алименты на дочь. Административная ответственность результата не дала. Только после того, как нашли его автомобиль и наложили на него арест с изъятием, должник в тот же день погасил весь долг.
Если алиментщик не платит, приставы вправе арестовать его имущество, установить источники доходов и составить административный протокол. Чтобы сообщить о должнике или узнать о ходе исполнительного производства, обращайтесь в Управление ФССП России по Волгоградской области.
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