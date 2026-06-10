Приставы взыскали 4,7 млн рублей алиментов в Волгоградской области

В Красноармейском районе Волгограда приставы взыскали 500 тысяч рублей с мужчины, который годами недоплачивал алименты на дочь. Административная ответственность результата не дала. Только после того, как нашли его автомобиль и наложили на него арест с изъятием, должник в тот же день погасил весь долг.