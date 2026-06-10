В Самаре прокуратура выявила проблемы с гидроизоляцией и лифтами в долевках

Контрольный орган провел выездное обследование стройплощадок и установил, что нарушения касаются гидроизоляции подземной части здания, утепления стен подвала и монтажа конструкций лифтовых шахт. В дополнение к прокурорскому представлению один из застройщиков получил предостережение о недопустимости нарушения сроков завершения строительства.