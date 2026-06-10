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В Самаре прокуратура выявила проблемы с гидроизоляцией и лифтами в долевках

Контрольный орган обнаружил нарушения при возведении объектов долевого строительства в самарском поселке Мехзавод. Руководство фирм-застройщиков получило прокурорские представления. Об этом сообщило надзорное ведомство в среду, 10 июня.

Источник: Коммерсантъ

Контрольный орган провел выездное обследование стройплощадок и установил, что нарушения касаются гидроизоляции подземной части здания, утепления стен подвала и монтажа конструкций лифтовых шахт. В дополнение к прокурорскому представлению один из застройщиков получил предостережение о недопустимости нарушения сроков завершения строительства.