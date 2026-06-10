Пекин пообещал защитить китайские компании от санкций Евросоюза

«Пекин будет внимательно следить за ситуацией и принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Дипломат подчеркнул, что китайская сторона выступает категорически против односторонних ограничений. По его словам, такие меры не имеют оснований в международном праве и не получили одобрения Совета Безопасности ООН.
Линь Цзянь также отметил, что Китай уже не раз выражал протест европейским партнерам и призывал их отказаться от ошибочной практики.
Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к финальному этапу подготовки нового пакета ограничений против России. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что работа над 21-м пакетом санкций близка к завершению. По ее словам, внутренние согласования в ЕК планируется завершить в ближайшие дни. После этого документ передадут на рассмотрение Совета ЕС.