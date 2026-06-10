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Пекин пообещал защитить китайские компании от санкций Евросоюза

Пекин пообещал отстаивать интересы китайского бизнеса. Поводом для заявления стало выступление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. Она сообщила, что новый пакет антироссийских санкций затронет в том числе компании, чьи штаб-квартиры расположены в Китае.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Пекин будет внимательно следить за ситуацией и принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул, что китайская сторона выступает категорически против односторонних ограничений. По его словам, такие меры не имеют оснований в международном праве и не получили одобрения Совета Безопасности ООН.

Линь Цзянь также отметил, что Китай уже не раз выражал протест европейским партнерам и призывал их отказаться от ошибочной практики.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к финальному этапу подготовки нового пакета ограничений против России. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что работа над 21-м пакетом санкций близка к завершению. По ее словам, внутренние согласования в ЕК планируется завершить в ближайшие дни. После этого документ передадут на рассмотрение Совета ЕС.

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