Пекин пообещал защитить китайские компании от санкций Евросоюза

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к финальному этапу подготовки нового пакета ограничений против России. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что работа над 21-м пакетом санкций близка к завершению. По ее словам, внутренние согласования в ЕК планируется завершить в ближайшие дни. После этого документ передадут на рассмотрение Совета ЕС.