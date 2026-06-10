Пригородные поезда КрасЖД будут курсировать в День России по особому расписанию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для удобства пассажиров в День России изменится расписание городских и пригородных поездов Красноярской железной дороги.
В четверг, 11 июня, электропоезда будут курсировать по расписанию пятницы.
12, 13 июня — как в субботний день.
14 июня — по расписанию воскресенья.
По особому графику будут ходить пригородные экспрессы, охватывающие самые протяженные региональные маршруты:
— ускоренный поезд Красноярск — Иланская — Решоты выйдет в рейс 12 июня, в обратном направлении — 14 июня;
— экспресс Базаиха — Красноярск — Боготол выйдет на маршрут 11 июня, в обратном направлении — 14 июня;
— вечерний экспресс Красноярск — Иланская, обычно курсирующий по субботам, выйдет в рейс в четверг 11 июня, в обратном направлении — 12 июня;
— электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск, обычно курсирующий по субботам и воскресеньям, выйдет на маршрут в пятницу 12-го и воскресенье 14 июня.
Количество вагонов на популярных маршрутах будет увеличено до 6, 8, 10 вагонов.
Напомним, что в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути в пригороде Красноярска внесены изменения в график движения ряда электропоездов.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят уточнять расписание перед каждой поездкой.