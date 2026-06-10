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Пригородные поезда КрасЖД будут курсировать в День России по особому расписанию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для удобства пассажиров в День России изменится расписание городских и пригородных поездов Красноярской железной дороги.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для удобства пассажиров в День России изменится расписание городских и пригородных поездов Красноярской железной дороги.

В четверг, 11 июня, электропоезда будут курсировать по расписанию пятницы.

12, 13 июня — как в субботний день.

14 июня — по расписанию воскресенья.

По особому графику будут ходить пригородные экспрессы, охватывающие самые протяженные региональные маршруты:

— ускоренный поезд Красноярск — Иланская — Решоты выйдет в рейс 12 июня, в обратном направлении — 14 июня;

— экспресс Базаиха — Красноярск — Боготол выйдет на маршрут 11 июня, в обратном направлении — 14 июня;

— вечерний экспресс Красноярск — Иланская, обычно курсирующий по субботам, выйдет в рейс в четверг 11 июня, в обратном направлении — 12 июня;

— электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск, обычно курсирующий по субботам и воскресеньям, выйдет на маршрут в пятницу 12-го и воскресенье 14 июня.

Количество вагонов на популярных маршрутах будет увеличено до 6, 8, 10 вагонов.

Напомним, что в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути в пригороде Красноярска внесены изменения в график движения ряда электропоездов.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят уточнять расписание перед каждой поездкой.