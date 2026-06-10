Взносы для владельцев гаражей в Нижнем Новгороде сравнялись с пенсиями

В Нижнем Новгороде резко выросли платежи для владельцев гаражей — из‑за подорожания аренды земли с 1 января. Об этом сообщили в GIPERNN.RU.
Теперь плату рассчитывают по кадастровой стоимости участка с коэффициентами индексации (Ки) и вида разрешённого использования (Кври), причём значения Кври повысили.
Для гаражных кооперативов (категория 2.7.2) отдельного коэффициента не установили — применили 4,5% от кадастровой стоимости (тройную ставку налога), из‑за чего аренда в ряде случаев выросла в 25−54 раза. Например, в ГСК «Родничок» платёж увеличился со 180 тысяч до 4,5 млн рублей, в «Олень‑1» — с 60 тысяч почти до 1,5 млн, в «Нагорном» (Сормово) — с 157,6 тысячи до 8,6 млн рублей.
Членские взносы тоже подскочили — с 3 до 18 тысяч рублей в год. По словам представителя ГК «Олень‑1» Григория Беляева, сумма сравнялась со средней пенсией, а большинство членов кооператива — пенсионеры.
Кооперативы предлагали снизить Кври до 0,0035 (0,35%), чтобы рост составил лишь 1,5−2 раза, но в Минимущества Нижегородской области не видят оснований давать ГСК льготы.
Ранее нижегородские ТЦ также просили снизить резко выросшие ставки аренды земли.