Взносы для владельцев гаражей в Нижнем Новгороде сравнялись с пенсиями

Для гаражных кооперативов (категория 2.7.2) отдельного коэффициента не установили — применили 4,5% от кадастровой стоимости (тройную ставку налога), из‑за чего аренда в ряде случаев выросла в 25−54 раза. Например, в ГСК «Родничок» платёж увеличился со 180 тысяч до 4,5 млн рублей, в «Олень‑1» — с 60 тысяч почти до 1,5 млн, в «Нагорном» (Сормово) — с 157,6 тысячи до 8,6 млн рублей.