Уфимцы стали чаще жаловаться на благоустройство и ЖКХ

В сфере ЖКХ основная проблема связана с плановыми отключениями воды в рамках подготовки сетей к отопительному сезону. Ремонтные работы проводят ресурсные организации — ООО «БашРТС» и МУП «УИС». Острая ситуация сложилась в многоквартирных домах № 18, 18/1 и 18/2 по Уфимскому шоссе. Из-за выхода из строя насоса повышающего давления, который не относится ни к общедомовому имуществу, ни к балансу города, вода в десятиэтажных зданиях доходит только до пятого этажа. Для обеспечения жильцов водой организован её подвоз к дому. Выездная комиссия рекомендовала Уфимскому водоканалу заняться решением этой проблемы.