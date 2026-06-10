В Красноярском крае будут работать мобильные офисы налоговой службы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В территориях Красноярского края будут работать мобильные офисы налоговой службы, в ходе которых граждан проинформируют по вопросам налогообложения, в том числе о возможностях сервисов «Уплата налогов и пошлин», «Уплата по УИН», «Справочная информация о ставках и льготах».