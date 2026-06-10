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В Красноярском крае будут работать мобильные офисы налоговой службы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В территориях Красноярского края будут работать мобильные офисы налоговой службы, в ходе которых граждан проинформируют по вопросам налогообложения, в том числе о возможностях сервисов «Уплата налогов и пошлин», «Уплата по УИН», «Справочная информация о ставках и льготах».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В территориях Красноярского края будут работать мобильные офисы налоговой службы, в ходе которых граждан проинформируют по вопросам налогообложения, в том числе о возможностях сервисов «Уплата налогов и пошлин», «Уплата по УИН», «Справочная информация о ставках и льготах».

В рамках мероприятия налоговые инспекторы расскажут, как получить налоговый вычет, а также как взаимодействовать с налоговыми органами быстро и эффективно с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России и «Личного кабинета налогоплательщика для физического лица», сообщает пресс-служба ведомства.

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