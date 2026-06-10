Водитель и автослесарь возглавили топ-5 вакансий в Нижнем Новгороде

Опубликован перечень наиболее доходных вакансий, актуальных в Нижнем Новгороде в июне. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.
Возглавляет рейтинг должность водителя категории «Е»: работодатели готовы выплачивать специалистам в этой сфере от 200 до 300 тысяч рублей ежемесячно.
Второе место досталось позиции автослесаря в сервисе по обслуживанию грузовой техники — здесь потенциальному сотруднику предлагают заработок в диапазоне от 150 до 300 тысяч рублей.
На третьей строчке — вакансия менеджера по продажам продукции для ортодонтии. Соискателю обещают ежемесячный доход от 120 до 200 тысяч рублей, дополнительно предусмотрены премиальные выплаты.
Среди перспективных предложений — работа врача‑кардиолога в санатории. Уровень оплаты стартует от 100 тысяч рублей в месяц. В качестве бонусов работодатель предоставляет компенсацию транспортных расходов либо служебное жильё, а также возможность бесплатно лечиться в санатории.
Замыкает топ‑5 вакансия сварщика‑жестянщика: максимальная зарплата по этому направлению достигает 100 тысяч рублей в месяц.
Ранее спрос на пекарей, поваров и уборщиц вырос в Нижегородской области.