Водитель и автослесарь возглавили топ-5 вакансий в Нижнем Новгороде

Среди перспективных предложений — работа врача‑кардиолога в санатории. Уровень оплаты стартует от 100 тысяч рублей в месяц. В качестве бонусов работодатель предоставляет компенсацию транспортных расходов либо служебное жильё, а также возможность бесплатно лечиться в санатории.