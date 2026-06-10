Окружная дорога в Воронеже встала в пробке 10 июня из-за ДТП с трактором

Улица Антонова-Овсеенко в Воронеже встала в пробке днём среды, 10 июня, из-за ДТП. Авария произошла на мосту у сквера Просвещения. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Движение затруднено по направлению к Московскому проспекту. Протяжённость затора на дороге составляет почти три километра.
Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, на мосту столкнулись сразу три транспортных средства: трактор, Toyota и BMW. Сельхозтехника от удара опрокинулась. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавший.