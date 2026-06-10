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Рыба пеленгас захватывает Азовское море, вытесняя тюльку и камбалу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ученые Всероссийского НИИ рыбоводства и океанографии отмечают, что разные виды рыбы в Азовском море размножаются неравномерно.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ученые Всероссийского НИИ рыбоводства и океанографии отмечают, что разные виды рыбы в Азовском море размножаются неравномерно.

«Последние несколько лет мы отмечаем, что на фоне роста солёности ареал нереста тюльки сократился до авандельты Дона, а её ранняя молодь распределяется в основном вдоль южного побережья Таганрогского залива», — рассказала заведующая лабораторией рыб Азовского моря Ульяна Александрова. При этом икра и личинки пиленгаса встречаются по всей акватории моря. Камбалы-калкана значительно меньше, но ее поголовье растет, особенно в западной половине моря. Ученые ведут регулярный мониторинг икры и личинок рыбы в Азовском море с 1960-х годов. Изначально они интересовались лишь тюлькой, затем исследования стали шире.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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