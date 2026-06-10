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В Самаре определили самые высокооплачиваемые вакансии июня

Врачи УЗИ, сборщики мебели и заведующие производством вошли в топ предложений Самары.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики сервиса составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июня в Самаре. Лидером стала должность врача ультразвуковой диагностики в медицинском центре. Сотруднику готовы платить от 140 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

«В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах и IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей», — рассказали аналитики сервиса.

На втором месте — еще одна вакансия врача УЗИ с зарплатой от 120 до 150 тысяч рублей и полисом ДМС. Замыкает тройку сборщик корпусной мебели с доходом от 110 до 185 тысяч рублей. В рейтинг также вошли заведующий производством в розничной сети с оплатой до 140 тысяч рублей и мастер по ремонту кондиционеров с зарплатой от 90 тысяч рублей.