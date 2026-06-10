В Самаре определили самые высокооплачиваемые вакансии июня

На втором месте — еще одна вакансия врача УЗИ с зарплатой от 120 до 150 тысяч рублей и полисом ДМС. Замыкает тройку сборщик корпусной мебели с доходом от 110 до 185 тысяч рублей. В рейтинг также вошли заведующий производством в розничной сети с оплатой до 140 тысяч рублей и мастер по ремонту кондиционеров с зарплатой от 90 тысяч рублей.