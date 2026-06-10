Названа самая высокооплачиваемая вакансия июня в Петербурге

На второй строчке рейтинга оказались водители, которым предлагают от 250 до 280 тысяч рублей. В число наиболее высокооплачиваемых вакансий также вошли предложения для менеджеров по продажам и специалистов в сфере информационных технологий. Уровень дохода по этим позициям достигает 200−300 тысяч рублей.