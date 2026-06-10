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Названа самая высокооплачиваемая вакансия июня в Петербурге

Самой высокооплачиваемой вакансией в Санкт-Петербурге в июне 2026 года стала должность врача-косметолога. Согласно исследованию сервиса SuperJob, работодатели готовы предлагать таким специалистам зарплату до 300 тысяч рублей в месяц.

Источник: Коммерсантъ

На второй строчке рейтинга оказались водители, которым предлагают от 250 до 280 тысяч рублей. В число наиболее высокооплачиваемых вакансий также вошли предложения для менеджеров по продажам и специалистов в сфере информационных технологий. Уровень дохода по этим позициям достигает 200−300 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что медицинские специалисты возглавили рейтинги зарплат не только в Санкт-Петербурге, но и в ряде других крупных городов страны, включая Москву, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород.

Исследование охватило рынок труда 16 крупнейших городов России и основывалось на анализе актуальных вакансий, опубликованных работодателями.