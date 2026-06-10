Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре спустили на воду новый пассажирский катамаран

Судно «Соммерс-L» построено на самарской верфи.

Источник: российский морской регистр судоходства

В Самаре спустили на воду головной пассажирский катамаран проекта 04790 «Соммерс-L». В церемонии участвовали представители Российского морского регистра судоходства. Об этом сообщили в пресс-службе РС.

«Судно катамаранного типа предназначено для перевозки пассажиров по внутренним водным путям и в морских прибрежных водах России. Оно соответствует классу КМ R3 AUT3 Catamaran Passenger ship», — отметили в сообщении.

Проект разработала компания из Санкт-Петербурга. Длина судна — около 38 метров, ширина — около 9,5 метра. Мощность двигателей — 2 по 400 кВт, скорость не менее 10 узлов. Катамаран вмещает около 300 пассажиров. Регистр сопровождал проект на всех этапах. Проектная документация была рассмотрена в Балтийском филиале РС, а за постройкой следили инспекторы Астраханского филиала.