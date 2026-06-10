В Самаре спустили на воду новый пассажирский катамаран

Проект разработала компания из Санкт-Петербурга. Длина судна — около 38 метров, ширина — около 9,5 метра. Мощность двигателей — 2 по 400 кВт, скорость не менее 10 узлов. Катамаран вмещает около 300 пассажиров. Регистр сопровождал проект на всех этапах. Проектная документация была рассмотрена в Балтийском филиале РС, а за постройкой следили инспекторы Астраханского филиала.