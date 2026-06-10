Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Украина и Латвия договорились о совместном производстве дронов

Премьер-министр Андрис Кулбергс во вторник сообщил, что соглашение предоставит Латвии технологические ноу-хау и возможности для совместного производства.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Нам нужно защитить наше небо, и никто не знает, как это сделать лучше, чем Украина», — заявил он на саммите в Таллине. Соглашение, по словам Кулбергса, предусматривает «немедленное» прибытие в Латвию украинских специалистов по борьбе с беспилотниками, которые должны будут поделиться технологическими решениями и провести обучение местных кадров, передает агентство Reuters.

Украинские системы борьбы с беспилотниками могут поступить для охраны латвийской границы уже в этом году. Поставки будут осуществляться в рамках стратегического партнерства, предусматривающего совместное производство и закупки, сказал Кулбергс эстонскому изданию Postimees.

Взамен Латвия, по словам Кулбергса, планирует направлять средства, гранты и софинансирование на украинские разработки, чтобы оперативно оснастить свои вооруженные силы.

Председатель Совета обороны и безопасности Украины Рустем Умеров, в свою очередь, отметил, что Латвия стала шестой страной, присоединившейся к Drone Deal — инициативе Киева по сотрудничеству в области БПЛА. Украинские СМИ утверждают, что ранее к Drone Deal присоединились Италия, Германия, Норвегия и Нидерланды. Кроме того, на саммите в Таллине Владимир Зеленский, помимо Латвии, предложил этот формат сотрудничества Литве и Эстонии.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше