СМИ: Украина и Латвия договорились о совместном производстве дронов

«Нам нужно защитить наше небо, и никто не знает, как это сделать лучше, чем Украина», — заявил он на саммите в Таллине. Соглашение, по словам Кулбергса, предусматривает «немедленное» прибытие в Латвию украинских специалистов по борьбе с беспилотниками, которые должны будут поделиться технологическими решениями и провести обучение местных кадров, передает агентство Reuters.