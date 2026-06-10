СМИ: Украина и Латвия договорились о совместном производстве дронов

«Нам нужно защитить наше небо, и никто не знает, как это сделать лучше, чем Украина», — заявил он на саммите в Таллине. Соглашение, по словам Кулбергса, предусматривает «немедленное» прибытие в Латвию украинских специалистов по борьбе с беспилотниками, которые должны будут поделиться технологическими решениями и провести обучение местных кадров, передает агентство Reuters.
Украинские системы борьбы с беспилотниками могут поступить для охраны латвийской границы уже в этом году. Поставки будут осуществляться в рамках стратегического партнерства, предусматривающего совместное производство и закупки, сказал Кулбергс эстонскому изданию Postimees.
Взамен Латвия, по словам Кулбергса, планирует направлять средства, гранты и софинансирование на украинские разработки, чтобы оперативно оснастить свои вооруженные силы.
Председатель Совета обороны и безопасности Украины Рустем Умеров, в свою очередь, отметил, что Латвия стала шестой страной, присоединившейся к Drone Deal — инициативе Киева по сотрудничеству в области БПЛА. Украинские СМИ утверждают, что ранее к Drone Deal присоединились Италия, Германия, Норвегия и Нидерланды. Кроме того, на саммите в Таллине Владимир Зеленский, помимо Латвии, предложил этот формат сотрудничества Литве и Эстонии.