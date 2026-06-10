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В Перми закрыли два столичных бренда общепита «Магадан» и Stars Coffee

Ресторан и кофейня находились по соседству на улице Петропавловской.

Источник: Комсомольская правда

В Перми — минус два. Прекратили работу два популярных столичных бренда общественного питания. Ресторан «Магадан» и кофейня Stars Coffee находились по соседству в одном здании на ул. Петропавловской, 57. В Перми их хватило всего на год.

О закрытии рыбного ресторана «Магадан» сообщил создатель канала in vino papulos Алексей Папулов. Ресторан входит в холдинг Novikov Group. Его открытие в Перми состоялось в марте прошлого года.

Кофейню Stars Coffee открыли через месяц после соседа по дому. Точка общепита является совместным бизнесом ресторатора Антона Пинского и известного репера Тимура Юнусова (Тимати).

По информации Алексея Папулова, на месте «Магадана» начнет работу очередной столичный проект. Команда представит новый подход к построению бизнеса и сервиса.

В середине июня Novikov Group откроет свой пермский проект на ул. Сибирской.