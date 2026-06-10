Госдума обязала банки возмещать ущерб от мошенников по новому закону

При обнаружении сомнительной операции или вредоносной программы банк обязан обратиться к госсистеме «Антифрод» и заблокировать перевод. Если клиент настаивает на платеже вопреки предупреждению, вводится «период охлаждения» в 6 часов — в это время банк вправе не проводить операцию повторно. Пропустил подозрительный перевод или проигнорировал период ожидания — возмещай ущерб.