Госдума обязала банки возмещать ущерб от мошенников по новому закону

Госдума приняла закон, по которому банки обязаны возмещать клиентам ущерб от мошенников, если не остановили подозрительный перевод. Документ вошел во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь и жители Волгограда получат право требовать компенсацию при соблюдении ряда условий.
При обнаружении сомнительной операции или вредоносной программы банк обязан обратиться к госсистеме «Антифрод» и заблокировать перевод. Если клиент настаивает на платеже вопреки предупреждению, вводится «период охлаждения» в 6 часов — в это время банк вправе не проводить операцию повторно. Пропустил подозрительный перевод или проигнорировал период ожидания — возмещай ущерб.
Однако получить деньги обратно можно будет только по заявлению пострадавшего и исключительно в рамках возбужденного уголовного дела, — пишет «Пятый канал».
Ранее сообщалось, что банки потребуют справки о доходах при внесении наличных.