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Госдума обязала банки возмещать ущерб от мошенников по новому закону

«Период охлаждения» составит 6 часов.

Госдума приняла закон, по которому банки обязаны возмещать клиентам ущерб от мошенников, если не остановили подозрительный перевод. Документ вошел во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь и жители Волгограда получат право требовать компенсацию при соблюдении ряда условий.

При обнаружении сомнительной операции или вредоносной программы банк обязан обратиться к госсистеме «Антифрод» и заблокировать перевод. Если клиент настаивает на платеже вопреки предупреждению, вводится «период охлаждения» в 6 часов — в это время банк вправе не проводить операцию повторно. Пропустил подозрительный перевод или проигнорировал период ожидания — возмещай ущерб.

Однако получить деньги обратно можно будет только по заявлению пострадавшего и исключительно в рамках возбужденного уголовного дела, — пишет «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что банки потребуют справки о доходах при внесении наличных.