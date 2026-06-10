Крупный хлебозавод Ростовской области перешел в собственность государства

Хлебозавод находится на улице 1-й Луговой, это одно из крупных предприятий в регионе. По данным государственного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, по итогам 2024 года выручка завода составила 781,8 млн рублей, а в 2025 году — 581,4 млн рублей. Убыток по итогам прошедшего года зафиксировали на уровне в 158,2 млн рублей.