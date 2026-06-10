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Крупный хлебозавод Ростовской области перешел в собственность государства

В ЕГРЮЛ обновили информацию по хлебозаводу «Юг Руси».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ООО «Хлебозавод Юг Руси» перешел в собственность государства. Об этом можно судить по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В выписке значится, что учредитель — Российская Федерация, а от имени учредителя выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Хлебозавод находится на улице 1-й Луговой, это одно из крупных предприятий в регионе. По данным государственного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, по итогам 2024 года выручка завода составила 781,8 млн рублей, а в 2025 году — 581,4 млн рублей. Убыток по итогам прошедшего года зафиксировали на уровне в 158,2 млн рублей.

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